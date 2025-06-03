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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
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Причины ограничения не называются Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов
Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Причины ограничения не называются

Фото: Global Look Press / Николай Гынгазов

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.


«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в заявлении. Причины перекрытия движения не называются.


За день движение по Крымскому мосту перекрывают второй раз. Предыдущее ограничение вводили после 06:00 мск более чем на три часа.


Кроме того, в бухте Севастополя временно приостановлено движение морского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. О причинах также не известно.


Ранее, 3 июня, Служба безопасности Украины заявила в своем Telegram-канале о проведении «уникальной спецоперации» с возможным повреждением одной из опор Крымского моста. В Минобороны России эту информацию не комментировали.


По данным Telegram-канала «Рыбарь», мост атаковали подводным аппаратом. Однако его опора не пострадала, поскольку удар пришелся на защитные заграждения.

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#крым #крымский мост #движение
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