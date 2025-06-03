Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.





«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в заявлении. Причины перекрытия движения не называются.





За день движение по Крымскому мосту перекрывают второй раз. Предыдущее ограничение вводили после 06:00 мск более чем на три часа.





Кроме того, в бухте Севастополя временно приостановлено движение морского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. О причинах также не известно.





Ранее, 3 июня, Служба безопасности Украины заявила в своем Telegram-канале о проведении «уникальной спецоперации» с возможным повреждением одной из опор Крымского моста. В Минобороны России эту информацию не комментировали.





По данным Telegram-канала «Рыбарь», мост атаковали подводным аппаратом. Однако его опора не пострадала, поскольку удар пришелся на защитные заграждения.