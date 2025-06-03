В РПЦ ждут ответа от певицы IOWA и организаторов концерта ко Дню защиты детей в Великом Новгороде

В РПЦ ждут ответа от певицы IOWA (Екатерина Иванчикова) и организаторов концерта ко Дню защиты детей в Великом Новгороде, заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





Первым на неоднозначное выступление обратил внимание гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. По словам телевизионщинка, певица спела «в костюме мужских гениталий» с подтанцовкой «в образе стриптизерш». А все это происходило у «мощей святых и чудотворных икон», «у памятника тысячелетия Руси».





«Мы также не понимаем, как это представление вписывается в концепцию защиты традиционных ценностей российского общества, а также идею защиты детей и их прав. Думаю, что для начала надо получить объяснения самой исполнительницы, а также местных властей», — сказал Кипшидзе.





Кочевников также подчеркнул, что у него больше вопросов не к артистке Екатерине Иванчиковой, а к тем, кто допустил такое на сцене. По его словам, просмотр репертуара и согласование, что артистка будет делать на сцене, — это обязанность организаторов и властей города. Кочевников призвал к ответу министра культуры региона Юлию Тимофееву и мэра города Александра Розбаума.