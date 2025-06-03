Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Государственная дума поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».





Спикер Госдумы отметил, что депутаты, кроме поддержки, рассмотрят возможный законопроект в приоритетном порядке.





Володин обратил внимание на вред вейпов. По его словам, в их жидкостях содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения, что увеличивает риск развития тяжелых заболеваний. Кроме того, отметил спикер Госдумы, испарения от вейпов вредны и для окружающих.





Накануне, 2 июня, министр промышленности и торговли Антон Алиханов раскритиковал продажу вейпов в России. Глава Минпромторга отметил, что лично выступает за их «тотальный запрет», поскольку возрастной ценз при продаже не всегда эффективно работает.