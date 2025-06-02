Глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов в России

Глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов выступает за тотальный запрет вейпов. Об этом министр заявил на Неделе российского ретейла.





Алиханов признался, что этот вопрос напрямую касается его как многодетного отца. По словам министра, он видит, на кого ориентирована эта продукция, а также каким образом она рекламируется.





Возрастные ограничения на покупку электронных сигарет не всегда работают эффективно, продолжил глава Минпромторга. «Насколько эта продукция качественная и какие у нее долгосрочные последствия для здоровья», сказать сложно, поскольку он не является врачом, однако они «не очень хорошие», добавил Алиханов.





Ранее Министерство здравоохранения поддержало инициативу по запрету оборота вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. В ведомстве также призвали не забывать о борьбе с курением.





Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и ужесточении правил оборота этих устройств вступил в силу в России 1 июня 2023 года. Согласно принятому документу, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена.