На восстановление уничтоженного моста в Брянской области потребуется четыре месяца

На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется 3,5–4 месяца, рассказал губернатор Александр Богомаз. Его слова приводит РИА Новости.





Глава региона отметил, что такие сроки возможны, если проводить конкурсную процедуру. Однако, по его словам, если в Москве будет принято решение определить организацию без торгов и поручить ей сделать мост, то на строительство уйдет полтора-два месяца.





Богомаз также уточнил, что в результате обрушения моста пострадали 104 человека. Для всех получивших ранения предусмотрены выплаты в 600 тысяч и 300 тысяч рублей, добавил губернатор. Семьи погибших получат по полтора миллиона рублей.





Обрушение автодорожного моста в Брянской области, под которым проходит железная дорога, произошло вечером 31 мая. Обломки упали на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда. Погибли семь человек. В регионе объявлен траур с 2 по 4 июня.