Российская и украинская стороны начали второй раунд переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров в Стамбуле, сообщают ТАСС, РИА Новости и другие СМИ. В этот раз встреча проходит во дворце Чираган. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.





Основным предметом дискуссии предстает совместный меморандум о мирном урегулировании. Вариант такого документа от Украины российская сторона получила ранее, рассказал изданию RT Мединский. По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках. Россия представит свой вариант документа о регулировании конфликта на встрече сторон.





Мединский также проведет «некие контакты» на полях переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. С кем встретится помощник президента, не уточняется.





Российская делегация прибыла в Стамбул вечером 1 июня. По данным источника ТАСС, после переговоров российская сторона может сделать заявление.





Делегация Украины прибыла в Стамбул утром 2 июня. Перед переговорами с Россией представители Киева провели встречу с представителями Германии, Италии и Великобритании.





Украину во встрече с европейскими чиновниками представляли первый замглавы МИД Сергей Кислица и советник руководителя офиса президента Александр Бевз. Спикер внешнеполитического ведомства страны Георгий Тихий написал в соцсети X, что «члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям».





На переговорах также будут присутствовать глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын.