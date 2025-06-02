«Москва — на волне. Рыбная неделя»: огромный выбор рыбы в Кузьминках

Гастрономический фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит с 30 мая по 8 июня. Праздник стал частью проекта «Лето в Москве» и охватил более 30 площадок. Гостей ждут рыбные рынки и кулинарные шоу, а также лекции, концерты и развлечения для всей семьи.
В одном из шале на площадке в Кузьминках проходит соревнование по симрейсингу — настоящее погружение в мир автоспорта, которое будет интересно и новичкам, и профессионалам. Каждый гонщик может стать участником чемпионата Москвы и побороться за главный приз.
Каждая зона площадки оформлена в морском стиле. Кругом якоря, шлюпки и переливающиеся рыбки. Такое ощущение, что вы на палубе, а кругом плещут волны. А какой здесь выбор рыбы — вы просто не представляете! Копченый осетр и тихоокеанская нерка, палтус и семужка, печень трески и красная икра. Все — свежее и натуральное.
Подробнее о мероприятиях фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» можно узнать на официальном сайте.