На «Википедию» составили протокол о пропаганде педофилии

Документ по делу №05-0479/2025 поступил 2 июня в Таганский районный суд. Заседание назначено на 23 июня.





В мае 2025 года на Wikimedia Foundation наложили штраф за отказ удалить статью о способах сведения счетов с жизнью, писал ТАСС со ссылкой на документы. Размер взыскания, наложенного на компанию, не уточняется. По данной статье закон позволяет назначить юридическим лицам штраф до четырех миллионов рублей.