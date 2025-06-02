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На «Википедию» составили протокол о пропаганде педофилии
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Судебное заседание назначено на 23 июня undefined
Новости

На «Википедию» составили протокол о пропаганде педофилии

Судебное заседание назначено на 23 июня

На фонд Wikimedia Foundation Inc., которому принадлежит русскоязычная «Википедия», составлен протокол по статье о пропаганде педофилии, следует из данных официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

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Скриншот. Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы
Скриншот. Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Документ по делу №05-0479/2025 поступил 2 июня в Таганский районный суд. Заседание назначено на 23 июня.


В мае 2025 года на Wikimedia Foundation наложили штраф за отказ удалить статью о способах сведения счетов с жизнью, писал ТАСС со ссылкой на документы. Размер взыскания, наложенного на компанию, не уточняется. По данной статье закон позволяет назначить юридическим лицам штраф до четырех миллионов рублей.

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