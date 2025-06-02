В Стамбуле завершились переговоры России и Украины

Переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле завершились, пишет ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник.





По данным РИА Новости, встреча продолжалась больше часа и шла на русском языке. Также стороны обсудили обмены пленными. Представитель МИД Турции заявил изданию, что переговоры завершились «не негативно». По его словам, никаких конкретных договоренностей по очередной встрече двух делегаций на данный момент нет.





Делегации начали обсуждения около 14:45 мск. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Он сказал, что в ходе диалога будут обсуждаться вопросы организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня.





В ходе второго раунда стороны должны были обменяться меморандумами с условиями прекращения огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения.





Помощник российского президента Владимир Мединский, который возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, сообщал, что Москва получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече.