Глава украинской делегации Умеров рассказал о новом обмене пленными

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию, сообщил, что в результате проведенных в Стамбуле переговоров стороны договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Рада».





Кроме того, планируется обмен всеми лицами в возрасте до 25 лет и телами военных по формуле «6000 на 6000».





Умеров отметил, что украинская делегация предложила российской провести еще одну встречу до конца июня. Как было воспринято это предложение, он не уточнил. Глава Минобороны Украины добавил, что Россия не согласилась на прекращение огня и встречу президетов Владимира Зеленского и Владимира Путина.





Также он сообщил, что Украина получила российский проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. По словам Умерова, документ будет рассмотрен в течение недели.





Кроме того, Украина передала России список детей, которых хочет вернуть, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о «сотнях детей, незаконно вывезенных» с украинской территории.