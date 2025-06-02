Обмен ранеными «все на всех» и временное прекращение огня: что рассказал Мединский об итогах переговоров в Стамбуле

Россия и Украина провели второй раунд переговоров в Стамбуле. Встреча делегаций длилась больше часа и велась на русском языке. Daily Storm собрал главное об итогах встречи двух сторон.





О меморандуме





На переговорах Россия передала меморандум из двух частей украинской стороне, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию. Трансляцию его выступления вели федеральные каналы.





По его словам, вторая часть меморандума предлагает ряд путей прекращения огня.





Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров подтвердил получение документа и отметил, что на его изучение у Украины есть неделя. Свой вариант меморандума Киев передал Москве ранее.





Об обмене пленными





Стороны также договорились об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными по формуле «все на всех». Кроме того, Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Украине шесть тысяч замороженных тел военнослужащих.





Мединский добавил, что российская и украинская стороны создадут медицинские комиссии для регулярного обмена тяжелоранеными бойцами.





По словам Умерова, стороны также договорились об обмене всеми лицами в возрасте до 25 лет и телами военных по формуле «6000 на 6000».





О временном прекращении огня





Кроме того, Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, заявил помощник президента. Прекращение огня позволит собрать тела погибших. Мединский отметил, что поскольку Россия наступает, жертв среди украинских военных на поле боя больше.





О списке детей, которых Украина хочет вернуть





Стало известно, что Украина передала России список детей, которых хочет вернуть. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, речь идет о «сотнях детей, незаконно вывезенных» с украинской территории.





Мединский на встрече с журналистами продемонстрировал перечень из 339 фамилий детей и заверил, что Россия рассмотрит каждую без исключения ситуацию по украинскому списку несовершеннолетних, потерявших контакт с родителями.





По словам главы российской делегации, за последнее время Москва вернула 101 ребенка, а Киев — около 20. Мединский добавил, что российские военные ведут себя так ответственно по отношению к детям, как вели себя советские солдаты.





Что сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения встречи в Стамбуле заявил, что делегации России и Украины «обменялись мнениями» и готовят новый обмен военнопленными, передает украинский телеканал «Суспільне».





Глава государства сообщил об этом на пресс-конференции по итогам расширенного саммита «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) и стран Северной Европы в Вильнюсе. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО.