РЖД: Погибший в Брянской области машинист спас сотни людей

Меры, которые успел принять машинист, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров, отметили в пресс-службе.





Как добавили в РЖД, действия Мишина являются примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества.





Семье машиниста компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку. Дети Мишина до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты. Также им будет оказано содействие в получении высшего и среднего профессионального образования.





Обрушение автодорожного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло вечером 31 мая. В результате погибли семь человек, пострадали 104. В регионе объявлен траур с 2 по 4 июня.