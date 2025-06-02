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РЖД: Погибший в Брянской области машинист спас сотни людей
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Действия Павла Мишина назвали примером самоотверженности и мужества undefined
Новости

РЖД: Погибший в Брянской области машинист спас сотни людей

Действия Павла Мишина назвали примером самоотверженности и мужества

Машинист Павел Мишин, погибший после обрушения моста в Брянской области, своими действиями спас жизни сотен людей, рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».


Когда Мишин заметил на пути внезапно возникшее препятствие, он мгновенно применил экстренное торможение и приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении.

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Фото: Telegram / «Телеграмма РЖД»
Фото: Telegram / «Телеграмма РЖД»

Меры, которые успел принять машинист, пожертвовав собой, позволили к моменту столкновения снизить скорость поезда и тем самым сохранить сотни жизней пассажиров, отметили в пресс-службе.


Как добавили в РЖД, действия Мишина являются примером высочайшего профессионализма, самоотверженности и мужества.


Семье машиниста компания предоставит всю необходимую помощь и поддержку. Дети Мишина до совершеннолетия будут получать от РЖД специальные выплаты. Также им будет оказано содействие в получении высшего и среднего профессионального образования.


Обрушение автодорожного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло вечером 31 мая. В результате погибли семь человек, пострадали 104. В регионе объявлен траур с 2 по 4 июня.

#ржд #брянская область #машинист
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