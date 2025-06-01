В Курской области мост обрушился вместе с грузовым поездом, пострадал машинист

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Ранее мост рухнул в Брянской области.





У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу, уточнил Хинштейн.





На месте инцидента перекрыли автомобильную дорогу. Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует восстановительные работы после крушения грузового поезда.





Вечером 31 мая в районе населенного пункта Выгоничи в Брянской области произошло обрушение автодорожного моста. Под ним проходит железная дорога, соединяющая Москву и Климово. В результате, обломки инженерной конструкции упали на проезжавший в это же время пассажирский поезд. Кроме того, с моста также свалился грузовик.





В результате происшествия семь человек погибли, 35 пострадали, в том числе трое детей, сообщал губернатор Александр Богомаз.