В РЖД подтвердили, что ЧП в Брянской области произошло после вмешательства посторонних лиц

В Брянской области автомобильный мост обрушился на проезжавший пассажирский поезд. По предварительным данным, погибли четыре человека. В Telegram-канале РЖД подтвердили, что разрушение автомобильного виадука произошло по вине неизвестных.





В РЖД отметили, что «обрушения пролетного строения автомобильного моста [произошли] в результате незаконного вмешательства в работу транспорта».





ЧП произошло в «31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области. Обломки обрушились на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда № 86, следовавшего из Москвы в Климово.





На месте происшествия работают спасательные отряды МЧС задействованы дополнительные силы, в том числе специальные железнодорожный транспорт, вызванные в подкрепление на место трагедии.





Ранее в Telegram-каналах писали, что бойцы диверсионно-разведывательной группы ВСУ или СБУ действовали в этом районе еще 21 мая. Официально сообщалось, что все диверсанты тогда были ликвидированы.