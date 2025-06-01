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Поезд в Брянской области сошел с рельс после обрушения моста, ранее в этом районе действовала украинская ДРГ
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В результате обрушения мота пострадали состав и грузовик undefined
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Поезд в Брянской области сошел с рельс после обрушения моста, ранее в этом районе действовала украинская ДРГ

В результате обрушения мота пострадали состав и грузовик

В районе населенного пункта Выгоничи в Брянской области произошло обрушения автодорожного моста. Под ним проходит железная дорога, соединяющая Москву и Климово. В результате, обломки инженерной конструкции упали на проезжавший в этоже время пассажирский поезд. Кроме того, с моста также свалился грузовик.

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Предварительно, ранения получили восемь человек. Точное число пострадавших пока не сообщалось О количестве жертв также пока никакой информации не поступало.


По сообщения ряда Telegram-каналов, включая 112, в инциденте может быть замешана украинская диверсионно-разведывательная группа. Спецназовцы заминировали опоры моста, и в момент проезда состава привели взрывные устройства в действие. Официальных подтверждений этой информации нет.




Заметка дополняется

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