Поезд в Брянской области сошел с рельс после обрушения моста, ранее в этом районе действовала украинская ДРГ





Предварительно, ранения получили восемь человек. Точное число пострадавших пока не сообщалось О количестве жертв также пока никакой информации не поступало.





По сообщения ряда Telegram-каналов, включая 112, в инциденте может быть замешана украинская диверсионно-разведывательная группа. Спецназовцы заминировали опоры моста, и в момент проезда состава привели взрывные устройства в действие. Официальных подтверждений этой информации нет.













Заметка дополняется