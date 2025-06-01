Поезд в Брянской области сошел с рельс после обрушения моста, ранее в этом районе действовала украинская ДРГ

В районе населенного пункта Выгоничи в Брянской области произошло обрушения автодорожного моста. Под ним проходит железная дорога, соединяющая Москву и Климово. В результате, обломки инженерной конструкции упали на проезжавший в этоже время пассажирский поезд. Кроме того, с моста также свалился грузовик.
Предварительно, ранения получили восемь человек. Точное число пострадавших пока не сообщалось О количестве жертв также пока никакой информации не поступало.
По сообщения ряда Telegram-каналов, включая 112, в инциденте может быть замешана украинская диверсионно-разведывательная группа. Спецназовцы заминировали опоры моста, и в момент проезда состава привели взрывные устройства в действие. Официальных подтверждений этой информации нет.
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