Приезжающих в Россию по квоте мигрантов предложили освободить от сдачи русского языка

Часть мигрантов могут освободить от сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Такие поправки правительство предложило прописать в законе.





Речь идет об иностранцах, въезжающих по правительственной квоте. Этих работников в основном привлекают крупные и мелкие промышленные предприятия, организации в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, сказано в пояснительной записке.





В основном по квоте приезжают из Китая, Индии, Турции и Туркмении. В 2024 году квота составила почти 156 тысяч человек, в этом году ее увеличили до примерно 235 тысяч.





Если законопроект примут, это позволит «сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов».