В Подмосковье на производстве резиновой продукции произошел крупный пожар

Масштабный пожар случился на производстве резиновой продукции в поселке Новый в Красногорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.





Уточняется, что на место происшествия выехали пожарные. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.





Информации о возможных пострадавших пока нет. Сообщалось, что огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание распространилось на 4000 квадратных метров.





21 мая в многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, в результате пострадала женщина, сообщил глава города Иван Ульянченко.