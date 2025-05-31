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В Подмосковье на производстве резиновой продукции произошел крупный пожар
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Ему присвоили повышенный ранг сложности undefined
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В Подмосковье на производстве резиновой продукции произошел крупный пожар

Ему присвоили повышенный ранг сложности

Масштабный пожар случился на производстве резиновой продукции в поселке Новый в Красногорске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 


Уточняется, что на место происшествия выехали пожарные. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. 


Информации о возможных пострадавших пока нет. Сообщалось, что огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание распространилось на 4000 квадратных метров.


21 мая в многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, в результате пострадала женщина, сообщил глава города Иван Ульянченко.

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#пожар #подмосковье #красногорск
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