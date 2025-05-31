Песков заявил, что Макрон получил пощечину от жены не просто так

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит на борту самолета во Вьетнаме.





«Вы знаете, я все-таки убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела в чете Макронов. С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину,





Он добавил, что семейные дела Макронов не следует выносить в публичное пространство.





Также по словам Пескова, Франция стоит «на пути усиления давления на Россию», а не на пути мира. Он подчеркнул, что «это говорит о категорическом непонимании сути нашей страны». Песков выразил сожаление, что президент Эмманюэль Макрон «не понимает реального положения дел».