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Хинштейн: Неизвестна судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ
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Были найдены 1290 человек, утративших связь с родственниками, уточнил политик undefined
Новости

Хинштейн: Неизвестна судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ

Были найдены 1290 человек, утративших связь с родственниками, уточнил политик

Из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается неизвестной судьба 576 жителей Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. 1290 человек найдены, заявил он. 


Установлено примерное местонахождение еще 421 жителя курского приграничья, числившегося в реестре утративших связь с родственниками, рассказал врио губернатора Курской области.


Хинштейн отметил, что по мере освобождения населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ.


Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана, подчеркнул он. 

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#курская область #без вести пропавшие #александр хинштейн
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