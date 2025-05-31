Хинштейн: Неизвестна судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ

Из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается неизвестной судьба 576 жителей Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. 1290 человек найдены, заявил он.





Установлено примерное местонахождение еще 421 жителя курского приграничья, числившегося в реестре утративших связь с родственниками, рассказал врио губернатора Курской области.





Хинштейн отметил, что по мере освобождения населенных пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ.





Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана, подчеркнул он.