Военный конфликт России и Украины завершится переговорами, это «было ясно с самого начала», заявил газете Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.





«Верно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной [державы] России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой», — сказал чиновник.





По словам Вадефуля, у Киева есть шансы занять сильную переговорную позицию об урегулировании. Для Берлина важно, чтобы украинская сторона самостоятельно принимала решения, «а не чтобы их приняли другие через ее голову».





В январе политик от Христианско-демократического союза, когда с ним связались пранкеры Вован и Лексус под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, заявлял о возможной «победе» Украины. Также он критиковал канцлера Олафа Шольца за недостаточные, по мнению Вадефуля, поставки оружия Украине.