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МИД Германии призвал не ждать «капитуляции» России на Украине
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Власти ФРГ «теперь стали немного честнее сами с собой», подчеркнул министр undefined
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МИД Германии призвал не ждать «капитуляции» России на Украине

Власти ФРГ «теперь стали немного честнее сами с собой», подчеркнул министр

Военный конфликт России и Украины завершится переговорами, это «было ясно с самого начала», заявил газете Süddeutsche Zeitung министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.


«Верно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной [державы] России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой», — сказал чиновник. 


По словам Вадефуля, у Киева есть шансы занять сильную переговорную позицию об урегулировании. Для Берлина важно, чтобы украинская сторона самостоятельно принимала решения, «а не чтобы их приняли другие через ее голову». 


В январе политик от Христианско-демократического союза, когда с ним связались пранкеры Вован и Лексус под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, заявлял о возможной «победе» Украины. Также он критиковал канцлера Олафа Шольца за недостаточные, по мнению Вадефуля, поставки оружия Украине. 

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#украина #германия #переговоры #шольц #поставки оружия
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