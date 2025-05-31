Байден рассказал о своем самочувствии и лечении от рака

Бывший президент США Джо Байден заявил, что в его лечении от рака предстательной железы «все сводится к приему таблетки, одной конкретной таблетки в течение следующих шести недель, а затем другой».





«Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — добавил Байден.





По словам бывшего американского лидера, он и его окружение ожидают, что болезнь удастся победить. Политика лечит ведущий хирург, которому поставили такой же диагноз 30 лет назад. Байден сказал, что чувствует себя хорошо.





О том, что Байдену диагностировали рак простаты, стало известно около двух недель назад. Представители политика заявили, что болезнь на четвертой стадии выявили 16 мая.





Через несколько дней вышла книга «Первородный грех» (один из двух авторов — журналист телеканала CNN, симпатизирующего Байдену и в целом демократам), в которой описано, как окружение Байдена скрывало информацию об ухудшении его умственного и физического состояния. Публикация вновь вызвала обсуждение насчет здоровья экс-президента.





Общаясь с журналистами, Байден в шутку пригрозил избить авторов книги: «Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих».