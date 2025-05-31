Восемь врачей из Приморья обвинили в продаже новорожденных за границу

Группу из восьми медиков заподозрили в продаже 13 новорожденных в период с 2018 по 2020 годы. По версии следователей, они оформляли документы с ложными данными о бесплодии родителей и покупателей, а затем создавали эмбрионы под видом лечения бесплодия.





Прокуратура Приморского края уже утвердила обвинительное заключение в отношении медиков. Им предъявлено обвинение по п «в» ч. 3 ст. 127.1 УК («Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу»).





Медики заработали на продаже новорожденных 53 миллиона рублей, сообщили правоохранители. Им грозит до 15 лет лишения свободы.





В июле 2023-го Следственный комитет России обвинил в торговле младенцами московских врачей-репродуктологов и главу медицинского центра. Медики продавали детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия, считают правоохранители.





Фигурантам дела вменялось 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь, по утверждению следствия, окончены, а в трех случаях они якобы не смогли завершить преступление.