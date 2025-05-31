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Восемь врачей из Приморья обвинили в продаже новорожденных за границу
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Им грозит до 15 лет лишения свободы undefined
Новости

Восемь врачей из Приморья обвинили в продаже новорожденных за границу

Им грозит до 15 лет лишения свободы

Группу из восьми медиков заподозрили в продаже 13 новорожденных в период с 2018 по 2020 годы. По версии следователей, они оформляли документы с ложными данными о бесплодии родителей и покупателей, а затем создавали эмбрионы под видом лечения бесплодия. 


Прокуратура Приморского края уже утвердила обвинительное заключение в отношении медиков. Им предъявлено обвинение по п «в» ч. 3 ст. 127.1 УК («Торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу»).


Медики заработали на продаже новорожденных 53 миллиона рублей, сообщили правоохранители. Им грозит до 15 лет лишения свободы.


В июле 2023-го Следственный комитет России обвинил в торговле младенцами московских врачей-репродуктологов и главу медицинского центра. Медики продавали детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия, считают правоохранители. 


Фигурантам дела вменялось 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь, по утверждению следствия, окончены, а в трех случаях они якобы не смогли завершить преступление. 

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#дети #иностранцы #врач
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