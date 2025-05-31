Многодетная семья из Ингушетии получила микроавтобус по поручению Путина

Семья Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова воспитывает десятерых сыновей и одну дочь. Мантуров в рамках телемоста поздравил женщину с присвоением звания «Мать-героиня», уточнил Калиматов. Глава республики выразил благодарность президенту за проявленную чуткость.





Ранее полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка вручил Хамхоевой орден «Мать-героиня» и ключи от новой квартиры в Назрани.





Президент в четверг провел встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. В том числе он пообщался с семьей Боголовых. Пара сообщила, что воспитывает 11 детей, и рассказала, что им приходится часто арендовать большую машину.