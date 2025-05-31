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В Курской области украинские дроны атаковали две пятиэтажки в Рыльске и строения в Льговском районе
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Предварительно, пострадали 14 человек undefined
Новости

В Курской области украинские дроны атаковали две пятиэтажки в Рыльске и строения в Льговском районе

Предварительно, пострадали 14 человек

В Рыльске Курской области в результате атаки произошли пожары в двух многоквартирных домах. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.


В поселке Артаково Льговского района из-за атаки дронов загорелись два строения и гараж. В одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую центральную районную больницу. 


Хинштейн рассказал о семи пострадавших, позже их число выросло до 14. Это подтвердили местные власти. Предварительно, среди раненых два ребенка. 


Губернатор пообещал, что власти окажут поддержку гражданам, чье жилье пострадало в результате атаки, и помогут с его восстановлением.

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#курская область #курск #рыльск
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