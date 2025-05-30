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Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи
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В это время в здании находились дети undefined
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Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи

В это время в здании находились дети

Неизвестный проник с молотком на территорию сочинской синагоги и начал закидывать здание камнями, сообщили журналистам в пресс-службе главного раввина России.


Мужчина подъехал к зданию на автомобиле, достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге шло занятие детского кружка.


Сторож пытался остановить неизвестного, но мужчине удалось выломать калитку и войти во двор. По данным пресс-службы, зайти в синагогу злоумышленник не смог, находившиеся внутри дети и преподаватели не пострадали.


Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон, добавили в пресс-службе. Мужчину задержали, правоохранители разбираются в случившемся.

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#сочи #нападение #синагога
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