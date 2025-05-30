В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову

Скульптуру установят у Дворца молодежи на проспекте Ленина. Она будет расположена недалеко от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Монумент появится там в середине мая 2026 года.





Всего в конкурсе участвовали 47 авторов, которые представили 50 работ. В финал вышли десять эскизов. Победителя выбрало жюри, в которое вошли профессиональные скульпторы, коллеги, близкие и друзья режиссера. Среди них — сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова.