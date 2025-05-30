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В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову
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Режиссер будет сидеть в трамвае из «Брата» undefined
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В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову

Режиссер будет сидеть в трамвае из «Брата»

В Екатеринбурге завершился конкурс эскизных проектов памятника режиссеру и сценаристу Алексею Балабанову. Победил проект скульптора Мейрама Баймуханова, сообщается на сайте мэрии города.


Мастер изобразил Балабанова сидящим на техническом вагоне трамвая, который появлялся в культовой картине режиссера «Брат». Именно на нем герой фильма Данила Багров спасался от бандитов, преследовавших его на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

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Фото: Анна Иванюк / Официальный портал Екатеринбурга
Фото: Анна Иванюк / Официальный портал Екатеринбурга

Скульптуру установят у Дворца молодежи на проспекте Ленина. Она будет расположена недалеко от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Монумент появится там в середине мая 2026 года.


Всего в конкурсе участвовали 47 авторов, которые представили 50 работ. В финал вышли десять эскизов. Победителя выбрало жюри, в которое вошли профессиональные скульпторы, коллеги, близкие и друзья режиссера. Среди них — сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова.

#екатеринбург #памятник #алексей балабанов
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