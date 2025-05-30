В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге завершился конкурс эскизных проектов памятника режиссеру и сценаристу Алексею Балабанову. Победил проект скульптора Мейрама Баймуханова, сообщается на сайте мэрии города.
Мастер изобразил Балабанова сидящим на техническом вагоне трамвая, который появлялся в культовой картине режиссера «Брат». Именно на нем герой фильма Данила Багров спасался от бандитов, преследовавших его на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Скульптуру установят у Дворца молодежи на проспекте Ленина. Она будет расположена недалеко от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. Монумент появится там в середине мая 2026 года.
Всего в конкурсе участвовали 47 авторов, которые представили 50 работ. В финал вышли десять эскизов. Победителя выбрало жюри, в которое вошли профессиональные скульпторы, коллеги, близкие и друзья режиссера. Среди них — сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Анастасия Полева, Евгений Горенбург, а также семья Алексея Балабанова.