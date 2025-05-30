Признанный иноагентом демограф Ракша планирует прекратить работу в России

Признанный иноагентом демограф Алексей Ракша в беседе с Daily Storm заявил, что планирует прекратить работу на территории России. Он намерен продолжить деятельность за границей, но пока не решил, куда переезжать.





Для Ракши новость Минюста стала неожиданностью. Он предполагал, что будет признан иноагентом лишь в отдаленной перспективе. По словам демографа, никто не предупреждал его об этом. На днях эксперт давал интервью изданию Russia Today и общался с Первым каналом, а совсем недавно консультировал представителей администрации президента.





Единственным знаком скорой опалы Ракша считает отмену его совместного с ВЦИОМ выступления в ТАСС, о чем его известили в последний момент.





Минюст внес Алексея Ракшу в реестр иноагентов 30 мая. Демограф занял тысячное место в обновленном перечне.