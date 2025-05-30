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Тысячным иноагентом стал демограф Алексей Ракша
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Теперь в реестре 1004 физических и юридических лица undefined
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Тысячным иноагентом стал демограф Алексей Ракша

Теперь в реестре 1004 физических и юридических лица

Демограф Алексей Ракша стал тысячным иностранным агентом, следует из обновленного реестра Министерства юстиции.


Также в перечне оказались фотограф Евгений Фельдман, правозащитник из «Мемориала»* Александр Черкасов, писатель Алексей Экслер, один из основателей «ОВД-Инфо»** Григорий Охотин, правозащитница из «Мемориала»* Александра Поливанова и проект «Москва против мобилизации».


Таким образом, по состоянию на 30 мая, в реестре числятся 1004 физических и юридических лица.


В сообщении ведомства сказано, что внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ Российской армии.


* Внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда.

** Внесен в список иноагентов.

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#минюст #иноагент #реестр
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