Тысячным иноагентом стал демограф Алексей Ракша

Демограф Алексей Ракша стал тысячным иностранным агентом, следует из обновленного реестра Министерства юстиции.





Также в перечне оказались фотограф Евгений Фельдман, правозащитник из «Мемориала»* Александр Черкасов, писатель Алексей Экслер, один из основателей «ОВД-Инфо»** Григорий Охотин, правозащитница из «Мемориала»* Александра Поливанова и проект «Москва против мобилизации».





Таким образом, по состоянию на 30 мая, в реестре числятся 1004 физических и юридических лица.





В сообщении ведомства сказано, что внесенные в перечень распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ Российской армии.





* Внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда.

** Внесен в список иноагентов.