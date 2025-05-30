Новости
Новости 18+
St
СК: В Москве предотвратили теракт, готовившегося по заданию Украины
18+
Мужчина планировал взорвать бомбу в общественном месте undefined
Новости

СК: В Москве предотвратили теракт, готовившегося по заданию Украины

Мужчина планировал взорвать бомбу в общественном месте

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).


При обыске у фигуранта изъяли телефон, в нем нашли переписку с куратором с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.


Силовики осмотрели лесопарк и обнаружили там самодельное взрывное устройств. По данным СК, подозреваемый должен был взорвать бомбу «в местах массового скопления людей».


Против мужчины возбудили еще одно уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Преступника арестовали по ходатайству следствия.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #теракт #ск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...