СК: В Москве предотвратили теракт, готовившегося по заданию Украины

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).





При обыске у фигуранта изъяли телефон, в нем нашли переписку с куратором с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.





Силовики осмотрели лесопарк и обнаружили там самодельное взрывное устройств. По данным СК, подозреваемый должен был взорвать бомбу «в местах массового скопления людей».





Против мужчины возбудили еще одно уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Преступника арестовали по ходатайству следствия.