NYT узнала детали украинского меморандума о мирном урегулировании

Проект меморандума о мирном урегулировании, подготовленный Украиной, включает положения о прекращении огня «на суше, на море и в воздухе», пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Киева.





Мониторинг соблюдения перемирия будет осуществляться «международными партнерами», добавил источник издания.





Свою версию меморандума Киев передал Москве 28 мая, а за день до этого Вашингтону. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна ждет российский проект перед встречей в Стамбуле, чтобы та прошла конструктивно.





Делегация от России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приедет на стамбульские переговоры с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.





Второй раунд переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами пройдет 2 июня. Киев заявил о готовности своей команды приехать в Турцию.