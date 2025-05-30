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NYT узнала детали украинского меморандума о мирном урегулировании
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Россия представит свой документ в Стамбуле 2 июня undefined
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NYT узнала детали украинского меморандума о мирном урегулировании

Россия представит свой документ в Стамбуле 2 июня

Проект меморандума о мирном урегулировании, подготовленный Украиной, включает положения о прекращении огня «на суше, на море и в воздухе», пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Киева.


Мониторинг соблюдения перемирия будет осуществляться «международными партнерами», добавил источник издания.


Свою версию меморандума Киев передал Москве 28 мая, а за день до этого Вашингтону. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна ждет российский проект перед встречей в Стамбуле, чтобы та прошла конструктивно.


Делегация от России во главе с помощником президента Владимиром Мединским приедет на стамбульские переговоры с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.


Второй раунд переговоров в Стамбуле между российской и украинской сторонами пройдет 2 июня. Киев заявил о готовности своей команды приехать в Турцию.

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#меморандум #стамбул #мирные переговоры
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