В Калининграде спустили на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев»

Большой десантный корабль «Владимир Андреев» спустили на воду в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Янтарь». Об этом сообщили в пресс-службе организации.





Корабли проекта 11711, к которым относится и «Владимир Андреев», строятся по заказу Министерства обороны. В пресс-релизе отмечается, что это самые большие по водоизмещению корабли, построенные для Военно-морского флота (ВМФ) в современной России.





«Владимир Андреев» предназначен для транспортировки морского десанта и военной техники. На его палубе может базироваться корабельный многоцелевой или транспортно-боевой вертолет.





Работников завода, где строился корабль, наградили за высокий профессионализм, большой личный вклад в производство предприятия и многолетнюю добросовестную работу.





Одновременно с «Владимиром Андреевым» на заводе ОСК «Янтарь» ведется строительство еще одного большого десантного корабля того же проекта под названием «Василий Трушин». В настоящее время в составе ВМФ несут службу два таких же корабля — «Иван Грен» и «Петр Моргунов».