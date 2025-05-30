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Бывшего медиаменеджера Пригожина приговорили к 10 годам за вымогательство
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Также Горбунова признали виновным в незаконном обороте наркотиков undefined
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Бывшего медиаменеджера Пригожина приговорили к 10 годам за вымогательство

Также Горбунова признали виновным в незаконном обороте наркотиков

Петроградский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот», которая принадлежала покойному основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, Илью Горбунова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.


Горбунова признали виновным в вымогательстве и незаконном обороте наркотиков. Помимо прочего, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.


По версии следствия, в 2024 году медиаменеджер вымогал деньги у депутата петербургского Заксобрания Александра Малькевича и угрожал распространить информацию, подрывающую его деловую репутацию. 


Горбунов потребовал от него четыре миллиона рублей и был задержан при получении поддельных 1,52 миллиона рублей. Во время обысков у него дома также нашли наркотики.

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#суд #приговор #вымогательство #евгений пригожин
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