Бывшего медиаменеджера Пригожина приговорили к 10 годам за вымогательство

Петроградский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего топ-менеджера медиагруппы «Патриот», которая принадлежала покойному основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, Илью Горбунова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.





Горбунова признали виновным в вымогательстве и незаконном обороте наркотиков. Помимо прочего, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.





По версии следствия, в 2024 году медиаменеджер вымогал деньги у депутата петербургского Заксобрания Александра Малькевича и угрожал распространить информацию, подрывающую его деловую репутацию.





Горбунов потребовал от него четыре миллиона рублей и был задержан при получении поддельных 1,52 миллиона рублей. Во время обысков у него дома также нашли наркотики.