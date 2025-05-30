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Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 миллиардов рублей
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В ведомстве отметили, что они вынуждены пойти в суд, поскольку экологический ущерб так и не был компенсирован undefined
Новости

Росприроднадзор подал иски к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров на 85 миллиардов рублей

В ведомстве отметили, что они вынуждены пойти в суд, поскольку экологический ущерб так и не был компенсирован

Росприроднадзор подал иски на более чем 84,9 миллиарда рублей к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Владельцы не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. «Мы входим в судебный процесс, поскольку законные сроки для самостоятельного исполнения наших требований вышли», — пояснила изданию глава ведомства Светлана Радионова.


Ранее сообщалось, что в Анапе до конца 2025 года приостановили сбор туристического налога. Такое решение было принято для того, чтобы поддержать местный туристический бизнес, а в частности, организации санаторно-курортного и гостиничного комплекса. 


Крушение двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе произошло в декабре 2024 года. В общей сложности на их борту находилось 9,2 тысячи тонн мазута, значительная часть нефтепродуктов вылилась в море. 

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#компенсация #иск #росприроднадзор #волгонефть
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