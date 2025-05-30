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Российским военным выплатили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16
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Денежные сертификаты получили 12 бойцов undefined
Новости

Российским военным выплатили 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16

Денежные сертификаты получили 12 бойцов

Российские военные, которые ликвидировали американский истребитель F-16 в зоне специальной военной операции (СВО), получили в качестве награды 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании «Форэс».


Церемония награждения состоялась 29 мая на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 российских бойцов, отличившихся в боевой операции.


В сообщении отмечается, что уничтожение первого F-16 было официально подтверждено Минобороны России 13 апреля 2025 года.


О награде за сбитые самолеты заместитель исполнительного директора «Форэс» Илья Потанин сообщил в 2024 году. Всего с начала СВО компания передала бойцам и семьям погибших 52,4 миллионов рублей.


Компания «Форэс» занимается производством керамических расклинивателей нефтяных скважин, используемых при добыче нефти и газа.

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#выплаты #сво #f-16
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