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Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах в Стамбуле
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В российском МИДе ранее заявили, что состав делегации останется прежним undefined
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Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах в Стамбуле

В российском МИДе ранее заявили, что состав делегации останется прежним

На переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, будут присутствовать советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.


Также там будут присутствовать и представители Соединенных Штатов. Келлог подчеркнул, что именно «евротройка» помогла сформировать положения для Украины на переговорах в Лондоне.


Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила, что состав делегации, которая будет представлять Россию на втором раунде переговоров с Украиной, останется прежним.


Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил о предложении России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня.

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#стамбул #представители #мирные переговоры
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