Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах в Стамбуле

На переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, будут присутствовать советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.





Также там будут присутствовать и представители Соединенных Штатов. Келлог подчеркнул, что именно «евротройка» помогла сформировать положения для Украины на переговорах в Лондоне.





Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила, что состав делегации, которая будет представлять Россию на втором раунде переговоров с Украиной, останется прежним.





Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объявил о предложении России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Пока Киев не согласился на встречу и призвал сначала обменяться текстами меморандумов о прекращении огня.