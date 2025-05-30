Взрывы произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке

Рано утром в районе бухты Десантная во Владивостоке произошло два взрыва, сообщило правительство Приморского края со ссылкой на Антитеррористическую комиссию.





В результате происшествия повреждений и жертв нет. Отмечается, что в настоящее время угроза нейтрализована, а последствия инцидента устранены. Причину взрывов в краевом кабмине не уточнили.





На место прибыли специальные и экстренные службы, район, где произошли взрывы, оцеплен. Также частично перекрывали движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая.





По данным портала Vladivostok1.ru, на повороте в бухту наблюдается скопление машин полиции и скорой помощи, а также людей в военной форме. Силовики проверяют у водителей документы, осматривают автомобили.





Очевидцам правоохранители говорят, что проводятся следственные мероприятия. Подробностей не приводят.