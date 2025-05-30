Новости
Новости 18+
St
Взрывы произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке
18+
В правительстве Приморского края сообщили, что «угроза нейтрализована» undefined
Новости

Взрывы произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке

В правительстве Приморского края сообщили, что «угроза нейтрализована»

Рано утром в районе бухты Десантная во Владивостоке произошло два взрыва, сообщило правительство Приморского края со ссылкой на Антитеррористическую комиссию.


В результате происшествия повреждений и жертв нет. Отмечается, что в настоящее время угроза нейтрализована, а последствия инцидента устранены. Причину взрывов в краевом кабмине не уточнили.


На место прибыли специальные и экстренные службы, район, где произошли взрывы, оцеплен. Также частично перекрывали движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая.


По данным портала Vladivostok1.ru, на повороте в бухту наблюдается скопление машин полиции и скорой помощи, а также людей в военной форме. Силовики проверяют у водителей документы, осматривают автомобили. 


Очевидцам правоохранители говорят, что проводятся следственные мероприятия. Подробностей не приводят.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#взрыв #приморский край #владивосток
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...