Дептранс Москвы назвал водителей BMW главными нарушителями правил парковки

Среди водителей автомобилей премиум-класса те, кто ездит на BMW, чаще остальных в Москве паркуются под запрещающими стоянку знаками, на местах для инвалидов и тротуарах. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.





Всего с начала 2025 года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили на спецстоянки почти 15 тысяч машин премиального класса из-за нарушения правил парковки. Из них автомобили BMW эвакуировали 4,8 тысяч раз.





Второе место в антирейтинге заняли машины Mercedes-Benz. Автомобили этой марки были эвакуированы 4,5 тысяч раз. Далее идут Audi (2,4 тысяч раз), Lexus (1,1 тысяча раз), Land Rover (1 тысяча раз).





Правила парковки одинаковы для водителей всех марок автомобилей, добавили в ведомстве. В Дептрансе отметили, что в 2024 году лидером по количеству перемещений на спецстоянки были Mercedes, а после них — BMW.