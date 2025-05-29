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Какие возможности для бизнеса откроет участие в проекте «Лето в Москве»
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Бизнесмены смогут организовать мероприятия на столичной площадке undefined
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Какие возможности для бизнеса откроет участие в проекте «Лето в Москве»

Бизнесмены смогут организовать мероприятия на столичной площадке

В рамках проекта «Лето в Москве» Правительство представит широкую линейку мер поддержки столичного бизнеса, рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.


Так, начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей «Время возможностей». Благодаря разнообразным инструментам продвижения бизнесмены расскажут горожанам о своем бренде для привлечения новых клиентов.


Желающие также могут принять участие в оформлении фасадов, витрин и входов в свои заведения в сезонной стилистике и претендовать на получение гранта на оформление 100 первым предпринимателям.


Кроме того, бизнесмены смогут организовать мероприятие на столичной площадке, получить точку для торговли или провести акцию в организации под брендом «Лето в Москве».

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#бизнес #меры поддержки #лето в москве
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