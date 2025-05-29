Какие возможности для бизнеса откроет участие в проекте «Лето в Москве»

В рамках проекта «Лето в Москве» Правительство представит широкую линейку мер поддержки столичного бизнеса, рассказала руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома.





Так, начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей «Время возможностей». Благодаря разнообразным инструментам продвижения бизнесмены расскажут горожанам о своем бренде для привлечения новых клиентов.





Желающие также могут принять участие в оформлении фасадов, витрин и входов в свои заведения в сезонной стилистике и претендовать на получение гранта на оформление 100 первым предпринимателям.





Кроме того, бизнесмены смогут организовать мероприятие на столичной площадке, получить точку для торговли или провести акцию в организации под брендом «Лето в Москве».