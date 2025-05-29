Тысячи мероприятий пройдут в рамках проекта «Лето в Москве» во всех районах столицы

В рамках проекта «Лето в Москве» в столице три месяца будут проходить тысячи мероприятий разных форматов во всех округах и районах города, сообщается на портале mos.ru.





Большинство мероприятий пройдут на открытых площадках и будут бесплатными для посещения. В их числе фестиваль «Усадьбы Москвы», который объединит 50 исторических зданий. На территории старинных особняков состоится более двух тысяч событий: от театрализованных пеших экскурсий до квестов с использованием технологии дополненной реальности.





Для горожан и туристов откроют летние кинотеатры, лесные библиотеки, бассейны под открытым небом и несколько площадок цирка шапито, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.





Проект «Лето в Москве» объединит все городские мероприятия цикла «Московские сезоны»: фестивали «Сады и цветы», «Времена и эпохи», гастрофестивали «Москва — на волне. Рыбная неделя» и «Вкусы России».





Кроме того, в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет винтажный маркет, на бульварах будут работать тематические пространства, посвященные моде, красоте, танцам и искусству, отметил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.





Для молодых москвичей и туристов также будут организованы мероприятия, уточнила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина. На Болотной площади пройдет фестиваль «Молодежная точка», пространства которого будут посвящены искусству, спорту, развитию и компетенциям будущего. А в кинопарке «Москино» впервые откроют творческий лагерь «Молодежь Москвы».





Проект «Лето в Москве» будет проходит с 1 июня по 7 сентября во всех районах города.