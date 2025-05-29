Задержан муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО

Сотрудники ФСБ и полиции задержали муфтия и председателя Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, который в июне 2024 года вел переговоры с террористами, захватившими ростовский СИЗО-1. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.





Абусупьянова подозревают в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. По словам собеседника издания, в сентябре 2023 года муфтий вместе со своими сторонниками напал на мусульманина из-за разногласий на национальной почве.





Пресс-служба УФСБ по Ростовской области также сообщила о задержании «гражданина России, причастного к распространению религиозных идей радикального толка». Уточняется, что подозреваемый пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.





Заведено дело по статьям об организации деятельности экстремистской организации и хулиганстве по факту нападения в составе группы лиц на гражданина.





* Признано экстремистским и запрещено в РФ.