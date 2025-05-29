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Задержан муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО
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Его подозревают в экстремизме undefined
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Задержан муфтий, который вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО

Его подозревают в экстремизме

Сотрудники ФСБ и полиции задержали муфтия и председателя Главного духовного управления мусульман Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, который в июне 2024 года вел переговоры с террористами, захватившими ростовский СИЗО-1. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.


Абусупьянова подозревают в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. По словам собеседника издания, в сентябре 2023 года муфтий вместе со своими сторонниками напал на мусульманина из-за разногласий на национальной почве.


Пресс-служба УФСБ по Ростовской области также сообщила о задержании «гражданина России, причастного к распространению религиозных идей радикального толка». Уточняется, что подозреваемый пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством.


Заведено дело по статьям об организации деятельности экстремистской организации и хулиганстве по факту нападения в составе группы лиц на гражданина.


* Признано экстремистским и запрещено в РФ.

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#задержание #экстремизм #муфтий #ростовская область
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