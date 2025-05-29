Кабул изучил историю и «убедился, что Крым исторически был частью России». Так бывший президент Афганистана Хамид Карзай объяснил в интервью RTVI решение признать полуостров частью РФ.





Он напомнил, что афганские власти стали первыми, кто признал полуостров российским после референдума 2014 года.





По словам экс-президента, когда в 2002 году была провозглашена республика, он как президент «принял обдуманное решение: Россия как самая большая страна в регионе будет важнейшим партнером Афганистана».





Карзай отметил, что власти США до ухода из страны никогда не вмешивались в отношения с Россией и не критиковали афганское правительство за это решение.