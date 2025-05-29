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Экс-президент Афганистана Карзай объяснил признание Крыма российским
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По его словам, полуостров «исторически был частью России» undefined
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Экс-президент Афганистана Карзай объяснил признание Крыма российским

По его словам, полуостров «исторически был частью России»

Кабул изучил историю и «убедился, что Крым исторически был частью России». Так бывший президент Афганистана Хамид Карзай объяснил в интервью RTVI решение признать полуостров частью РФ.


Он напомнил, что афганские власти стали первыми, кто признал полуостров российским после референдума 2014 года.


По словам экс-президента, когда в 2002 году была провозглашена республика, он как президент «принял обдуманное решение: Россия как самая большая страна в регионе будет важнейшим партнером Афганистана».


Карзай отметил, что власти США до ухода из страны никогда не вмешивались в отношения с Россией и не критиковали афганское правительство за это решение.

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#крым #президент #афганистан
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