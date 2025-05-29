Путин: Правительство обсуждает введение льгот для многодетных отцов

В правительстве России давно обсуждается вопрос введения льгот для многодетных отцов, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами Родительской славы, и матерями-героинями.





Глава государства указал, что необходимо создавать особые условия для семей, где детей трое и больше. Путин уточнил, что власти регулярно расширяют меры поддержки семей, формируя их в единую комплексную систему.





Президент рассчитывает, что помощь многодетным семьям также будут наращивать региональные, муниципальные власти, общественные объединения и бизнес.





По словам Путина, в настоящее время в России наблюдается значительный рост числа многодетных семей. Глава государства отметил, что изменяющиеся ориентиры людей во многом связаны с примерами, которые они видят вокруг себя.





Кроме того, президент подчеркнул, что именно семья, ее интересы и благополучие должны находиться в центре всех проектов, касающихся национального развития, так как это напрямую влияет на уровень и качество жизни граждан.