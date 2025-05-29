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Путин: Правительство обсуждает введение льгот для многодетных отцов
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Глава государства также указал на необходимость создавать особые условия для семей, где не менее трех детей undefined
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Путин: Правительство обсуждает введение льгот для многодетных отцов

Глава государства также указал на необходимость создавать особые условия для семей, где не менее трех детей

В правительстве России давно обсуждается вопрос введения льгот для многодетных отцов, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами Родительской славы, и матерями-героинями.


Глава государства указал, что необходимо создавать особые условия для семей, где детей трое и больше. Путин уточнил, что власти регулярно расширяют меры поддержки семей, формируя их в единую комплексную систему.


Президент рассчитывает, что помощь многодетным семьям также будут наращивать региональные, муниципальные власти, общественные объединения и бизнес.


По словам Путина, в настоящее время в России наблюдается значительный рост числа многодетных семей. Глава государства отметил, что изменяющиеся ориентиры людей во многом связаны с примерами, которые они видят вокруг себя.


Кроме того, президент подчеркнул, что именно семья, ее интересы и благополучие должны находиться в центре всех проектов, касающихся национального развития, так как это напрямую влияет на уровень и качество жизни граждан.

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#льготы #владимир путин #многодетные семьи
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