В Анапе приостановили сбор туристического налога

Совет депутатов Анапы принял решение временно приостановить сбор туристического налога в городе, сообщает пресс-служба анапских властей.





Налог отменили с целью поддержки местного туристического бизнеса, в частности санаторно-курортного и гостиничного комплекса. Отмечается, что эти отрасли пострадали из-за последствий крушения танкеров в Керченском проливе.





Действие туристического налога на территории Анапы приостановлено с 1 января по 31 декабря 2025 года.





«Эта мера поможет нашему курортному бизнесу в этот непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов», — уверен мэр Анапы Василий Швец.





Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил главам пострадавших в результате ЧП районов временно остановить сбор налога для туристов.





Крушение двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе произошло в декабре 2024 года. В общей сложности на их борту находилось 9,2 тысячи тонн мазута, значительная часть нефтепродуктов вылилась в море. 18 апреля 2025 года в Роспотребнадзоре назвали прибрежную зону Анапы непригодной для купания.