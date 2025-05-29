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Минцифры допустило блокировку зарубежных облачных сервисов
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Путин ранее призывал их «душить» undefined
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Минцифры допустило блокировку зарубежных облачных сервисов

Путин ранее призывал их «душить»

Минцифры не исключает возможность поэтапного ограничения использования зарубежных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги, заявил глава министерства Максут Шадаев на TAdviser SummIT.


Министр отметил, что российские компании испытывают трудности при работе с зарубежными сервисами, в том числе при их оплате. По его словам, сложилась непростая экономическая ситуация, из-за чего многие крупные заказчики «режут» себе бюджеты, заложенные на IT.


«В крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги», — сказал Шадаев. Глава Минцифры считает, что такое решение даст российским компаниям «возможность получить дополнительные заработки».


Президент России Владимир Путин 26 мая выступил с призывом «душить» западные сервисы, которые заявили о своем уходе, но на самом деле остались на российском рынке.

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#блокировка #минцифры #сервис
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