СК установил личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе

Вторым погибшим при взрыве в Ставрополе оказался 29-летний местный житель, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета (СК).





Отмечается, что мужчина был знаком с первым заместителем мэра Ставрополя Зауром Гурциевым, который также погиб при взрыве. Имя скончавшегося местного жителя в СК не уточнили.





Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у СК есть «основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства».





По данным Telegram-каналов Shot и Baza, 29-летним погибшим является Никита Пеньков, который и привел в действие взрывное устройство. Также утверждается, что Пеньков арендовал квартиру в доме, рядом с которым и произошел взрыв. Официально эта информация не подтверждена.





Взрыв в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая рядом с жилым домом на улице Чехова. Мэр города Иван Ульянченко сообщил о гибели двух мужчин и повреждении нескольких припаркованных рядом автомобилей.





СК возбудил дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и о незаконном хранении взрывных устройств. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе организация теракта Украиной.