Илон Маск покидает пост советника при администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что срок его полномочий в Департаменте эффективности правительства (DOGE) «подходит к концу». Предприниматель написал об этом в соцсети Х.





Бизнесмен поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить неэффективные расходы». Маск уверен, что миссия DOGE «со временем будет только укрепляться, поскольку она становится образом жизни всего правительства».





Об уходе Маска было объявлено вечером 28 мая, пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства, у миллиардера не было разговора с Трампом, хотя решение об увольнении было принято «на уровне старшего персонала».





Обстоятельства отставки Илона Маска пока неясны. Однако это решение последовало на следующий день после критики им законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, обещанные Трампом во время предвыборной кампании.





Собеседник Reuters отмечает, что некоторые высокопоставленные чиновники были раздражены комментариями Маска. Также агентство связывает уход бизнесмена со снижением его рейтинга.