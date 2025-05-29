Мединского внесли в базу данных «Миротворца»

Помощник президента России и глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский был внесен в базу сайта «Миротворец»*. Эти сведения появились на украинском портале 29 мая.





Помимо личных данных Мединского, там указана информация о его жене, детях, отце и сестре. При этом причины занесения его в список «Миротворца» пока неизвестны.





Накануне, 28 мая, телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что в адрес Мединского и его семьи поступают угрозы с украинской стороны. По словам журналиста, неизвестные пишут родным и близким чиновника о том, что знают об их местонахождении.





Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес помощника президента, сообщили в ведомстве.





*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.