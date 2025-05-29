Заммэра Ставрополя Гурциев погиб при взрыве возле жилого дома

В Ставрополе произошел взрыв во дворе многоэтажного дома на улице Чехова. В результате погибли двое мужчин, один из которых — ветеран военной операции и первый заместитель мэра города Заур Гурциев. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.





Идут следственные действия. По словам главы региона, рассматриваются все версии, в том числе организация теракта со стороны Украины.





Взрыв в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая. Мэр города Иван Ульянченко сообщил о двух погибших мужчинах. Жилой дом повреждения не получил, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.





У погибших мужчин на телах обнаружены повреждения, характерные для взрывной волны, уточнили в Следственном управлении Следственного комитета по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывных устройств.