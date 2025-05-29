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Суд в США признал пошлины Трампа незаконными
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Коллегия судей постановила, что глава Белого дома превысил полномочия undefined
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Суд в США признал пошлины Трампа незаконными

Коллегия судей постановила, что глава Белого дома превысил полномочия

Суд США по международной торговле признал незаконными пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп, пишет The New York Times.


Коллегия судей заблокировала решение президента о введении некоторых из пошлин в отношении Китая и других торговых партнеров Соединенных Штатов. В нескольких судебных исках против Трампа утверждалось, что он превысил полномочия, поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос.


Суд согласился с доводами истцов, постановив, что у главы Белого дома не было полномочий использовать федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения тарифов.


Постановление касается 30-процентных тарифов на импорт из Китая, 25-процентных на некоторые товары из Мексики и Канады и 10-процентных — на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты, уточняет CNN.


При этом решение суда не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, подпадающие под действие раздела 232 закона о расширении торговли.

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