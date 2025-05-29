Суд в США признал пошлины Трампа незаконными

Суд США по международной торговле признал незаконными пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп, пишет The New York Times.





Коллегия судей заблокировала решение президента о введении некоторых из пошлин в отношении Китая и других торговых партнеров Соединенных Штатов. В нескольких судебных исках против Трампа утверждалось, что он превысил полномочия, поставил торговую политику США в зависимость от своих прихотей и спровоцировал экономический хаос.





Суд согласился с доводами истцов, постановив, что у главы Белого дома не было полномочий использовать федеральный закон о чрезвычайном экономическом положении 1977 года для введения тарифов.





Постановление касается 30-процентных тарифов на импорт из Китая, 25-процентных на некоторые товары из Мексики и Канады и 10-процентных — на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты, уточняет CNN.





При этом решение суда не влияет на 25-процентные тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь или алюминий, подпадающие под действие раздела 232 закона о расширении торговли.