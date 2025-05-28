Лавров: Второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 2 июня в Стамбуле

По словам министра, российская сторона «оперативно разработала меморандум, в котором изложила свою позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса».





Лавров отметил: Москва надеется, что «все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров».





Первый раунд переговоров в Стамбуле состоялся 19 мая. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными и гражданскими по формуле «1000 на 1000», а также условились заняться разработкой своих предложений по вопросу прекращения конфликта.





Прямые переговоры России и Украины в стамбульском дворце Долмабахче стали первыми с марта 2022-го. Вернуться к сорванным три года назад контактам 11 мая 2025 года предложил президент России Владимир Путин. Его украинский коллега Владимир Зеленский изначально выдвинул ультиматум по прекращению огня, однако после призыва американского лидера Дональда Трампа согласился принять предложение.